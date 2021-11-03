Кандидат от партии "Слуга народа", мэр Золотоноши Виталий Войцеховский победил на довыборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №197 в Черкасской области.

Об этом ЦИК сообщила по итогам обработки 100% протоколов.

Виталий Войцеховский набрал 46,95% голосов избирателей. На втором месте в округе - самовыдвиженец Владислав Голуб с 25,44%, за ним идет кандидат от ВО "Свобода" Андрей Ильенко (9,53%).

Теперь окружная избирательная комиссия должна предоставить ЦИК оригинал протокола об итогах выборов с мокрыми печатями.

Напомним, ранее депутаты из округов №184 и №197 досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям. Александр Скичко от "Слуги народа" возглавил Черкасскую ОГА, а самовыдвиженец Игорь Колыхаев - городской совет Херсона. В связи с этим в двух регионах в последний день октября прошли довыборы в Раду.

На довыборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №184 в Херсонской области победил также кандидат от "Слуги народа" Сергей Козырь.

Ранее "Страна" подробно писала, кто боролся за депутатские мандаты на довыборах в Раду.