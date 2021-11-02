Кандидат от "Слуг народа", экс-губернатор Херсонской области Сергей Козырь победил на довыборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 184.

Об этом свидетельствуют данные 100% электронных протоколов УИК на сайте Центризбиркома во вторник, 2 ноября.

Сергей Козырь набрал 64,38% голосов, а на втором месте - выдвиженец "Европейской солидарности" Игорь Иосипенко (14,33%), на третьем - кандидат от "Национальной платформы" Екатерина Одарченко (5,81%).

Теперь окружная избирательная комиссия должна предоставить ЦИК оригинал протокола об итогах выборов с мокрыми печатями.

В одномандатном избирательном округе №197 в Черкасской области обработаны 92% протоколов - лидирует кандидат от "Слуги народа" Виталий Войцеховский (46,82%), после него - самовыдвиженец Влад Голубь (25,97%) и кандидат от ВО Свобода Андрей Ильенко (9,31%).

Напомним, Зеленский накануне довыборов в Раду поменял губернатора Херсонской области, чтобы расчистить дорогу в парламент для кандидата от "Слуги народа". Главным фаворитом довыборов в Раду по Херсонской области считали соратника и бывшего водителя мэра Херсона Колыхаева Геннадия Лагуту. Там же баллотировался от "слуг" и губернатор области Сергей Козырь.

Но шансов победить у него практически не было. На днях распространились слухи, что Офис президента предложил Колыхаеву сделку: уже на этой неделе Лагуту назначили губернатором вместо Козыря, снимается с выборов, призывая голосовать за Козыря. Подробнее об этой истории мы писали в отдельном материале. Увольнение Козыря и назначение на пост губернатора Лагуты провели за три дня до выборов, 27 октября.

Также мы сообщали, что Михаил Добкин будет оспаривать в суде итоги выборов мэра Харькова.