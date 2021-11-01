Занявший второе место на выборах мэра Харькова Михаил Добкин обьявил о намерениях оспорить в суде итоги выборов, на которых официально объявлен победителем Игорь Терехов с результатом в 50,66%.

Об этом 1 ноября сообщил в Facebook сам Михаил Добкин.

По словам проигравшего борьбу за пост мэра Харькова кандидата, результаты выборов городского головы Первой столицы - фальсифицированы.

Политик намерен оспорить в суде итоги выборов, и призывает всех кандидатов в мэры, независимо от их политической направленности, а также все украинские общественные организации и СМИ не оставаться в стороне и внимательно следить за будущим судебным разбирательством.

Михаил Добкин подаст в суд по итогам выборов. Источник: Facebook/Михаил Добкин

Михаил Добкин не признает итогов выборов мэра в Харькове. Источник: Facebook

Ранее "Страна" сообщала, что территориальная избирательная комиссия объявила Игоря Терехова победителем выборов мэра Харькова. За него, по данным ТИК, проголосовали 146 240 избирателей, или же 50,66%. Второго тура не будет, если оппоненты не добьются оспаривания результатов выборов. По данным ТИК, на втором месте оказался Михаил Добкин (82 тысячи голосов).

Также мы писали, что харьковская ТИК при обнародовании результатов выборов мэра ошиблась на 10 тысяч голосов в пользу националиста. Глава комиссии Елена Матвиенко призналась, что при озвучивании результатов ошиблась в числе голосов за лидера местного "Нацкорпуса" Константина Немичева. На самом деле националист набрал не 20,2 тысячи голосов, как было сказано вначале, а 12,2 тысячи - и занял таким образом не третье место, а четвёртое.