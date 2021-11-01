Вечером 1 ноября Харьковская территориальная избирательная комиссия объявила о результатах выборов харьковского городского главы. Во время оглашения результатов кандидатов представитель ТИК ошиблась, приписав одному из них лишние 10 тысяч голосов.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

Как пишет канал, уже после заседания ТИК, на котором под камеры победителем выборов мэра города объявили Игоря Терехова, глава комиссии Елена Матвиенко призналась, что при озвучивании результатов ошиблась в числе голосов за лидера местного "Нацкорпуса" Константина Немичева.

На самом деле он набрал не 20,2 тысячи голосов, как было сказано вначале, а 12,2 тысячи - и занял таким образом не третье место, а четвёртое.

Ранее "Страна" сообщала, что за Терехова, по данным ТИК, проголосовали 146 240 избирателей, или же 50,66%. На втором месте оказался Михаил Добкин с 82 тысячами голосов, или 28,41%.

Также мы рассказывали о крайне низкой явке на выборах мэра Первой столицы. По состоянию на 20:00 31 октября бюллетени для голосования на внеочередных выборах мэра получили меньше 300 тысяч человек. Это приблизительно 28-29% харьковчан с правом голоса.