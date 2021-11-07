В Великобритании работник морга Дэвид Фуллер на протяжении 12 лет насиловал мертвых женщин и детей. Об этом сообщают правоохранители графства Кент.

Так, Фуллеру, которому накануне исполнилось 67 лет, насиловал тела погибших, снимая происходящее на камеру. Видео хранились на жестких дисках и флешках.

Работник морга в Великобритании годами насиловал мертвых детей и женщин. Фото: kent.police.uk

Преступник работал в двух больницах в графствах Восточный Сассекс и Кент на юго-востоке Англии. Работая в вечерние смены, мужчина был в морге, когда остальной персонал уходил.

Как удалось выяснить правоохранителям, самой младшей жертве Фуллера было 9 лет. А самой старшей – 100.

Некрофилией Фуллер занимался с 2008 по 2020 годы, а известно об этом стало уже на суде.

Туда мужчина попал из-за обвинения в убийстве 25-летней Венди Нелл и 20-летней Каролин Пирс в городе Танбридж-Уэллс, что в часе езды от центра Лондона.

Убитые Венди Нелл и Каролин Пирс. Фото: kent.police.uk

Напомним, в селе Чевельча Лубенского района Полтавской области в ночь на 12 октября двое полицейских изнасиловали беременную женщину.

Также "Страна" рассказывала, что в мае 2020 года правоохранители Кагарлыка прямо в отделении полиции пытали мужчину и насиловали девушку.