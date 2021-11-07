В субботу, 6 ноября, на новом выпуске шоу "Україна має талант" пришла рекордсменка Ольга Лящук. Девушка за одно выступление сумела установить два новых рекорда. Кадры были опубликованы на YouTube.

Первый национальный рекорд – подъем трех человек и платформы общим весом 226 кг.

После этого стронгвумен решила установить еще один рекорд, раздавив пять арбузов бедрами всего за 36 секунд.

Также Лящук рассказала, что давно мечтала сняться в фильме с Арнольдом Шварценеггером и даже познакомилась с ним, когда он вручал ей кубок после соревнований. Однако поставить тогда вопрос она не смогла из-за большого количества охранников.

Напомним, стронгмен из Украины Алексей Новиков стал победителем в международных соревнованиях по силовой атлетике World’s Ultimate Strongman - Strength Island.

Ранее "Страна" сообщала, что украинец Алексей Новиков, который завоевал титул самого сильного человека планеты, вернулся в Киев из США, где проходили мировые соревнования.

Также напомним, что радикалы атаковали Алексея Новикова за его дружбу с российским спортсменом.