В столице Туркменистана Ашхабаде прошла озеленительная акция. В ней принял участие президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Акцию провели в рамках общенациональной кампании по высадке саженцев. Всего в текущем году в честь 30-летия независимости Туркменистана в лесополосах и зеленых массивах в разных городах и районах появились уже 30 миллионов новых деревьев.

Видео пресс-службы президента, на котором Бердымухамедов сажает и поливает подросший саженец арчи туркменской, прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

Пока Зеленский только рассказы рассказывает о посадке миллиарда деревьев, коллега Зе из солнечного Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не словом, а делом на личном примере вносит вклад в озеленение планеты. А у них там, между прочим, пустыня", - отметил канал.

Напомним, в июне Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. Согласно программе, за три года должны высадить миллиард деревьев.

Как сообщала "Страна", пока эта программа выполнена только на 3.54%.

На фоне этих жалких достижений Украина в соглашении с ЕС согласилась отменить мораторий на экспорт древесины.