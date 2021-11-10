В городе Лановцы Тернопольской области во вторник, 9 ноября, в День украинской письменности и языка, открыли новый художественный объект - памятник букве "Ї".

Об этом сообщает пресс-служба Лановецкого городского совета на своей странице в Facebook.

Инициатором создания художественного объекта является Юрий Матевощук, автором статической фигуры буквы "Ї" - Василий Гудыма.

Этот художественный объект - единственная арт-инсталляция такого типа в Украине.

Отметим, "Ї" - буква, которая используется только в украинском языке.

Напомним, "Страна" также рассказывала, что в честь Дня украинской письменности и языка состоялся традиционный "Диктант национального единства", который организовывают каждый год. "Диктант национального единства" в этом году читал украинский писатель Юрий Андрухович. О том, как прошел диктант, мы подробно писали в отдельном материале.

Также мы сообщали, как в Запорожье открыли памятник армянскому алфавиту. На создание памятника из 36 букв ушло полтора года. Открытие было приурочено ко Дню независимости Республики Армения.