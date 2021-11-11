В четверг, 11 ноября, президент Украины Владимир Зеленский поздравил польского коллегу Анджея Дуду и поляков с Днем независимости страны.

Свое поздравление глава украинского государства опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

"Поздравляю польский народ и своего коллегу и друга Анджея Дуду с национальным праздником – Днем независимости Польши", - написал Зеленский.

Он также добавил, что Украина ценит высокий уровень стратегического партнерства с Польшей и выразил уверенность в общем европейском будущем двух стран.

Напомним, в октябре президент Украины встретился в Киеве со своим польским коллегой. Они посетили Одессу и приняли участие в работе украинского-польского экономического форума.

В начале ноября президенты обсудили по телефону ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе. Также главы государств уделили особое внимание перспективным проектам сотрудничества в энергетической сфере.

Кроме того, сообщалось, что Польша поддерживает принадлежность Украины к ЕС. Зеленский и Дуда подписали совместную декларацию о европейской перспективе нашей страны.