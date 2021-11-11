"Они - не рабы. Они никому ничего не должны". Отец четырех детей отказался отдавать их в школу на Буковине
В Черновицкой области суд оштрафовал на 850 гривен отца четырех детей, который отказался отдавать их в школу из-за "негативного влияния на их развитие". Мужчина заявил, что верит не в социальные, а в естественные законы, и не хочет, чтобы его дети были рабами.
Об этом сообщает Реестр судовых решений.
Отец детей, Дмитрий Попьюк, рассказал, что вместе с женой дает детям "семейное образование". Об этом говорится в соответствующем постановлении суда от 8 ноября.
Мужчина на судебном заседании сообщил, что ведет образ жизни, приближенный к естественному, и видит в социуме негативное влияние на развитие и воспитание своих детей.
Поэтому он в этом учебном году отказался от образовательных услуг, которые его дети могли получать в местном учебном заведении.
На вопрос судьи, почему дети Попьюка не посещают школу, ответчик заявил: "Мои дети имеют право полного выбора. Они – не рабы. Они никому ничего не должны".
"Страна" сообщала, что в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Киеве на следующей неделе учащиеся столичных школ, в том числе младшей школы, продолжат обучение в дистанционном режиме.
Также мы информировали, что украинское правительство создало новое госучреждение под названием "Школа супергероев", чтобы предоставлять образовательные услуги детям, которые находятся на стационарном лечении в больницах.