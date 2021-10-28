Украинское правительство создало новое госучреждение под названием "Школа супергероев", чтобы предоставлять образовательные услуги детям, которые находятся на стационарном лечении в больницах.

Соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании, в четверг, 28 октября.

Такая школа появится в Украине с 1 января 2022 года. Целью создания подобного учреждения, как рассказали в правительстве, является обеспечение предоставления образовательных услуг в сфере дошкольного и общего среднего образования детям, которые находятся на стационаре, в том числе в связи с коронавирусом, или же которым предоставляется реабилитационная помощь в учреждениях здравоохранения Украины.

В Кабмине считают, что такая школа позволит обеспечить беспрерывность получения образования и развитие детей, независимо от их состояния.

В "Школе супергероев" будет 235 сотрудников.

Министерству здравоохранения, областным госадминистрациям при участии местного самоуправления Кабмин поручил обеспечить условия для работы образовательных центров "Школы супергероев" в учреждениях здравоохранения.

Напомним, ранее журналист "Страны" подробно рассказала, что принял Кабмин 28 октября.

Также мы писали, что Кабмин на сегодняшнем заседании уволил замминистра энергетики и принял другие кадровые решения.