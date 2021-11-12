В украинское небо не пустили самолет депутата Верховной Рады, который проходит по делу о госизмене.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook. Имя нардепа при этом не упоминается, но под определение попадают Виктор Медведчук или его соратник Тарас Козак.

Джет, который находится под санкциями СНБО, пытался пересечь воздушное пространство Украины, летел из одной из стран Европейского Союза в Россию.

Как пишет СБУ, самолет хотели вывести из-под санкций СНБО и для этого поменяли бортовой номер одного из подсанкционных самолетов с Т7BRG на T7GIV.

"Уже с новым номером, 10 ноября, судно хотело пересечь воздушное пространство Украины: летело в РФ из одной страны-члена ЕС. Впрочем, СБУ сработало совместно с "Украэрорухом" и Госавиаслужбой Украины и запретило транзит бизнес-джета", - сказано в сообщении.

Отметим, что судно Т7BRG - "Гольфстрим G450", официально принадлежащий подсанкционной компании Gold Natural Group Limited. Известно, что им пользовался депутат Тарас Козак, который попал под санкции СНБО еще в феврале 2021 года. Козак считает введение санкций политическими репрессиями и обжалует решение СНБО в Верховном суде.

Напомним, зимой этого года Украина ввела санкции против молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA за совершение рейсов в Россию и во временно неподконтрольные Киеву территории Украины.

Также сообщалось, что 10 ноября на заседании СНБО ввели новые санкции.