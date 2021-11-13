В пятницу, 12 ноября, суд в Лос-Анджелесе полностью освободил певицу Бритни Спирс от опекунства отца.

Об этом сообщает CNN.

Так, суд постановил, что контроль ее отца над финансами должен быть прекращен. При этом медицинское освидетельствование Спирс не требуется. Каких-либо возражений решение суда не встретило.

После решения суда около сотни поклонников певицы встречали ее под зданием с радостными криками. Сама певица на заседании не присутствовала.

Известно, что Спирс находилась под опекой отца с 2008 года. Тогда такому решению суда предшествовал нервный срыв, связанный с рядом проблем. После двух проведенных экспертиз было установлено, что у певицы есть симптомы биполярного расстройства и наркотической зависимости.

Напомним, известная американская поп-певица, танцовщица и автор песен Бритни Спирс порадовала своих фанатов. Она обнародовала свои обнаженные фотографии после того, как суд лишил ее отца статуса опекуна.

Также "Страна" рассказывала, что отец певицы Бритни Спирс согласился отказаться от опекунства дочери. Это стало огромной победой для певицы, которая находилась под его опекунством более десяти лет.