Временная следственная комиссия Верховной Рады считает, что основной причиной, приведшей к поражению украинских войск в Иловайском котле, является ненадлежащая организация обороны страны.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова заместителя комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председателя ВСК ВР Марьяны Безуглой на брифинге в понедельник, 15 ноября.

"ВСК считает, что основными причинами, которые привели к Иловайской трагедии, является ненадлежащая организация обороны страны как системы политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и других мероприятий по защите государства в условиях вооруженной агрессии", - рассказала Марьяна Безуглая.

ВСК установила, что Иловайская трагедия имела не только тяжелые военные, но и не менее тяжелые политические последствия для страны.

Она в значительной степени определила подписание 5 сентября 2014 года Минских договоренностей, которые неоднозначно воспринимаются как жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, так и жителями всей Украины.

Депутат и глава комиссии Безуглая перечислила факторы, которые, по мнению ВСК, в значительной степени обусловили события под Иловайском:

невведение военного положения, что привело к дезорганизации управления военными действиями;

ошибочные кадровые решения и действия политико-военного руководства;

непринятие политическим и военным руководством исчерпывающих мер по деблокированию Иловайской группировки и организации коридора для вывода украинских войск из окружения, результатом которых стала потеря сотен человеческих жизней.

Члены ВСК в своих выводах также обозначили, что руководство Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ времен Иловайской трагедии (т.е. времен Порошенко - Ред.) системно противодействовало и блокировало работу предыдущей комиссии ВР по этому вопросу.

Безуглая заявила, что ВСК продолжит работу по этому вопросу, после чего будут обнародованы все выводы и предложения по наработке нормативных актов.

"Иловайская трагедия" - гибель нескольких сот украинских военных, попавших в окружение после неудачных попыток взять Иловайск под контроль в августе 2014 года.

Ранее "Страна" сообщала, что в Офисе генпрокурора Украины обратились к Службе безопасности страны, чтобы та рассекретила 46 документов дела об Иловайской трагедии. В сумме по этой трагедии существует уже 70 томов.

Также мы писали, что в Офисе генерального прокурора не установили причинно-следственную связь между трагедией в Иловайском котле и халатностью украинского военного командования.