Во вторник, 16 ноября, на межбанке гривня снова "похудела". Курс национальной валюты снизился на 13 копеек - до 26,47 грн/доллар. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на участников валютного рынка.

Торги на межбанке открылись в диапазоне 26,37-26,40 грн/доллар, затем котировки выросли до 26,41-26,43 грн/доллар, после чего установились на уровне 26,46-26,48 грн/доллар.

С начала текущего года курс гривни на межбанке укрепился на 6,49%, с 28,31 грн/доллар до 26,47 грн/доллар.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 17 ноября. В частности, регулятор на 7,62 копейки понизил официальный курс гривни - до 26,4133 грн/доллар.

Также регулятор установил официальный курсы гривни к основным к иностранным валютам:

1 фунт стерлингов - 35,5074

1 доллар США - 26,4133

1 швейцарский франк - 28,5102

10 иен - 2,3114

10 российских рублей - 3,6042

1 евро - 30,0266

Напомним, в понедельник гривня продолжила падение по отношению к доллару, начатое на прошлой неделе.

Ранее "Страна" писала о том, что НБУ настроил валютный рынок на девальвацию гривни, и курс доллара пошел вверх.

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