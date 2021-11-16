Настоящий сеанс магии, но без разоблачения, устроили вчера днем гостю столицы - турецкому гражданину по имени Волкан киевские карманники в ресторане гостиницы "Sky loft" на улице Эспланадной в Киеве.

Все началось с того, что постоялец гостиницы-турок спустился пообедать в ресторан гостиницы.

Как объяснял позже сам потерпевший на ломанном русском полиции, войдя в ресторан, он повесил пальто на вешалку и не выпускал его из поля зрения, так как в кармане верхней одежды лежал тугой кошелек с 9 тысячами долларов.

Отобедав в ресторане, турок заприметил что возле его пальто отирались несколько мужчин кавказской наружности, но по наивности не придал этому значения. Так как в гостиничном ресторане оплату за обед включали в общий счет гостиницы, то потерпевший спокойно оделся и отправился на встречу в другой ресторан - "Мусафир".

Отобедав и там, только в момент расчета, турецкий подданный понял, что его обобрали кавказцы в гостиничном кафе, с которых он "не спускал глаз", но все равно не заметил фокуса, как исчез его кошелек.

По информации наших источников в Нацполиции, из пальто потерпевшего исчез кошелек с 9 тысячами долларов.

Только после этого потерпевший наконец обратился в полицию. Заведено уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины - Кража со значительным ущербом. Санкция статьи предусматривает до 6 лет тюрьмы.

Ранее "Страна" сообщала, что в столичной хинкальной у отлучившегося по нужде американца украли паспорт, ноутбук и деньги, а также о том, что на Печерске аферисты при обмене валюты обманули турецкого туриста почти на 10 тысяч гривен.