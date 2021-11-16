В Виннице контролирующий орган за неуплату алиментов привлек к ответственности покойника и невменяемого. Прокуратура города обжаловала незаконные решения и фальсификацию документов с целью улучшения показателей своей работы.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой областной прокуратуры.

Винницкая окружная прокуратура установила, что работники Центрального отдела государственной исполнительной службы (сейчас – Первый отдел ГИС) в Виннице Центрально-Западного межрегионального управления Министерства юстиции незаконно составили протокол об административном правонарушении за неуплату алиментов в отношении умершего мужчины.

Винницкий городской суд рассмотрел предоставленные исполнительной службой материалы и принял решение о привлечении покойника к административной ответственности по ч. 1 ст. 183-1 КУоАП (неуплата алиментов на содержание ребенка). Суд назначил умершему человеку 120 часов общественно полезных работ.

Неправомерное решение суда прокуратура обжаловала в апелляционном порядке. Винницкий апелляционный суд жалобу прокурора удовлетворил, постановление суда первой инстанции упразднил, а производство по делу закрыл в связи со смертью ответчика.

Это не первое похожее нарушение органов ГИС, выявленное прокуратурой в этом году. Так же незаконно работники службы составили протокол об административном правонарушении за неуплату алиментов в отношении человека, признанного невменяемым и находящегося на принудительном лечении в психиатрическом учреждении. В этом случае Винницкий городской суд также принял решение о привлечении ответчика к административной ответственности по ч. 1 ст. 183-1 КУоАП.

Указанное постановление суда было обжаловано Винницкой окружной прокуратурой в Винницком апелляционном суде, который удовлетворил требования прокурора, постановление суда первой инстанции отменил, а производство по делу закрыл.

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