В Киеве правоохранители задержала главу "Муниципальной стражи" Голосеевского района известного ультраправого деятеля Сергея Бондаря, а также его соратника Евгения Тилку.

Об этом сообщает "Союз ветеранов войны с Россией" на своей странице в Facebook.

Бондаря и Тилку доставили в Соломенский райотдел. По состоянию на вчерашний вечер они находились там.

Сторонники Бондаря в тот же вечер пришли в полицию и требовали его освобождения. По предварительной информации его задержали по подозрению в угрозе насилием в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Адвокат Бондаря Виктор Мороз позже рассказал, что после задержания Бондаря отправили в изолятор временного содержания, а сегодня должен быть суд по избранию меры пресечения.

Напомним, Бондарь - выходец из ВО "Свобода" и С14 - известен своим хейтом в адрес ромов как национальной группы и силовыми акциями против них. А также высказываниями в ультраправом и неонацистском духе. Детально об этом можно почитать здесь.

Также мы писали, как в марте этого года Бондарь призвал повесить на здание Офиса президента флаг времен нацистской оккупации.