Киевский суд отпустил одного из лидеров "Муниципальной варты" Сергея Бондаря, который ранее угрожал прокурору прямо во время судебного заседания.

Бондарь - выходец из ВО "Свобода" и С14, известный своим хейтом и нападениями на ромов и бездомных, неонацистскими высказываниями и травлей журналистов.

Это до сих пор оставалось безнаказанным, так что радикал вместе со своими соратниками теперь позволяет себе в открытую давить на суд и прокуроров прямо во время заседаний.

Собрали подробности, за что задержали Бондаря и какими "подвигами" он прославился.

За что задержали Бондаря

Сергея Бондаря задержали 17 ноября, после угроз сотруднику прокуратуры.

Вместе с другими праворадикалами из С14 он пришел в суд, где избирали меру пресечения руководителю "Муниципальной варты" Киева Игорю Мари. Последнего подозревают в хищении пяти миллионов гривен на закупке формы.

Мари вышел под залог - несмотря на то, что в суде его сторонники начали откровенно оскорблять прокурора. Прямо во время заседания, то есть - при исполнении.

Прокурор Андрей Зайцев, выступая в суде, заявил, что праворадикалы осуществляют давление на суд во время слушаний по делу главы "Мунварты". Сидящий в зале Бондарь и еще один "вартовый" Евгений Тилка начали с места хамить обвинителю. Бондарь назвал прокурора "зал@пой" и "петухом".

В итоге Бондаря и Тилку задержали и доставили в Соломенский райотдел. Главе "Мунварты" Голосеева вручили "пидозру" по статье 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). А Тилке выписали административный штраф за мелкое хулиганство.

Пока Бондарь был в райотделе, туда сразу же подъехали другие радикалы с требованием освободить его.

19 ноября состоялся суд по мере пресечения. Прокуратура требовала круглосуточный домашний арест. Но Печерский райсуд Киева решил отпустить его под личное обязательство. То есть во время расследования Бондарь просто должен являться к следователю, когда тот его пригласит.

Сергей Бондарь на суде

Бондарь прокомментировал свое освобождение (сутки он провел в изоляторе) так:

"Слова звучали, что он зал...па и что он петух. Как можно насильно сделать человека половым органом? Это было для фигуры речи. Поэтому суд принял решение отпустить меня вообще восвояси".

Хейт ромов, нападения на журналистов и неонацистские высказывания. Чем известен Бондарь

28-летний Сергей Бондарь ранее состоял в партии "Свобода". Сейчас он один из вожаков ультраправой организации С14 и глава "Муниципальной стражи" Голосеевского района Киева (организация, состоящая из националистов и получающая финансирование из бюджета Киева).

С14 известна облавами на ромов, оскорблениями "неправильных" нацменьшинств, нападением на журналистов.

Сам Бондарь регулярно участвует в травле и нападениях на журналистов. В марте 2019 года он напал на журналиста Руслана Коцабу на вокзале в Ивано-Франковске.

"Последний раз меня ждали на перроне вокзала, когда я ехал во Франковск на суд: два клоуна из С14, одного из них я узнал. Это Сергей Бондарь - руководитель Муниципальной стражи Голосеевского района", - рассказал Руслан Коцаба после нападения.

Бондарь фигурировал в нападении на журналиста издания "Правовой контроль" Сергея Шевчука на станции "Льва Толстого". Это произошло в феврале 2021 года после акции протеста под телеканалом "НАШ".

Шевчук смог задержать напавшего на него и передать полиции и "Муниципальной варте". Однако при выяснении подробностей нападения сам нападавший сбежал под предлогом звонка, оставив в отделении полиции свой рюкзак.

Позже в комнате полиции появился Сергей Бондарь, который утверждал, что рюкзак принадлежит ему и каким образом он оказался в отделении полиции тот не понимал. Он забрал его и ушел.

В свое время радикал был задержан за драку с полицией во время следственных действий по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины. Тему расправы над Бузиной он неоднократно поднимает на своей странице в Facebook (к слову, обвиняемыми по этому делу проходят тяже его "побратимы" по С14 Медведько и Полищук). Например, 13 июля 2021 года он опубликовал пост, которым поглумился над смертью журналиста.

"А еще сегодня день рождения у Бузины. Но он не празднует. Как думаете, почему?", - такой текст опубликовал в соцсети Бондарь.

Доставалось от радикала не только журналистам. В январе 2019-го он кошмарил художника-переселенца из Донбасса Спартака Хачанова, который в своей экспозиции сравнил военных с половыми органами. После этого художник уехал из Украины.

Бондарь известен расистскими и ксенофобскими высказываниями и действиями, особенно в отношении лиц ромской национальности.

В октябре этого года члены Мунварты устроили акцию-перфоманс против ромов. Упомянутый выше Андрей Медведько пронес по улицам Ирпеня портрет Бондаря, которому поклонялись и зиговали.

"Предубеждения насчет цыган логичны, закономерны, потому что законопослушных граждан среди них нет. Все они воруют, это их национальный менталитет, они от него не откажутся", - говорил Бондарь на одном из своих видео в соцсети.

В июле 2020 года Сергей Бондарь вступился за двух своих соратников, которые писали в Киеве расистские лозунги "White lives matter", на чем их поймал мэр Виталий Кличко.

По словам Бондаря, вандалы, которых поймал Кличко, на самом деле его друзья и зарисовывали наркоманские граффити. И этим якобы оказывали культурное сопротивление повальной наркомании среди молодежи. Нарушителей вскоре отпустили.

В апреле 2020 года Бондарь поддержал мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, против которого завели уголовное дело за призыв принудительно депортировать местных ромов в соседнее Закарпатье.

"Начальство ц*г*н опубликовало заявление. Хотят сажать не ц*г*н за бесконечные грабежи, а мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

Каждому есть что сказать этим негодяям. Давайте напихаем им нормально. Спасибо, большое спасибо", – заявлял он, фактически открыто зарабатывая себе на аналогичную статью. Но нет, в отношении Бондаря ответственность за призыв насилия над цыганами на расовой почве не последовала.

Мало того, облавы на цыган Бондарь устраивал и ранее, а в марте 2020 года даже провел совместный рейд на киевском жд-вокзале при поддержке экс-министра инфраструктуры Владислава Криклия и праворадикалов. Фотоотчет с мероприятия опубликовал депутат от "Слуги народа" Роман Грищук, который был там же.

Фото Романа Грищука

После "инспекции" с представителями власти - Криклием и Грищуком - националисты расклеили на вокзале расистские плакаты. "Вас могут ограбить цыгане".

Бондарь расправлялся не только с ромами, но и был замечен в издевательствах над бездомными на столичном жд-вокзале, о чем писали благотворительные организации.

В марте 2021 года Бондарь разместил в Facebook фото Банковой времен нацистской оккупации - с флагом со свастикой. Он заявил, что улице необходимо вернуть "исторический вид".

"Банковую надо вернуть к историческому облику!" - написал Бондарь у себя в Фейсбук и опубликовал фото Банковой 1941 года.

Правда снимок времен нацистской оккупации на здании Офиса президента представитель "Мунициапальной варты" видоизменил: свастику замазал, но орла решил оставить.

Вот и оригинал снимка.

В августе 2020 года Бондарь поддержал акции протеста в Беларуси фотографиями времен нацистской оккупации.

Он снабдил их комментариями "За европейскую Беларусь!" и "Если Беларусь - то только такая".

Также Бондарь и побратимы из "С14" участвовали в избиении националистов из конкурирующих группировок - Виты Заверухи, которую подозревают в расстреле полицейских, и ее парня Олеся Черняка.