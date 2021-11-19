Главу "Муниципальной варты" Голосеевского района Сергея Бондаря, которому вручили подозрение по статье 345 УК - угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов, Печерский райсуд Киева освободил под личное обязательство.

"Маленькая, но таки победа", - комментируют это в "Мунварте".

Напомним, полиция задержала Сергея Бондаря и его соратника Евгения Тилка вчера и доставила в Соломенский райотдел полиции.

Уголовное дело против известного ультраправого деятеля открыли за то, что он назвал "петухом" прокурора Андрея Зайцева, когда тот выступал в суде против руководителя "Мунварты" Игоря Мари на суде два дня назад.

В частности, прокурор тогда заявил, что тот осуществляет давление на суд с помощью своих побратимов по "Варте".

После этого между ним и Бондарем произошла перепалка, в ходе которой тот назвал прокурора "петухом".

Мари обвиняют в хищении около 5 миллионов гривен бюджетных средств на закупки формы. К слову, в тот день Мари отпустили под залог, несмотря на то, что в присутствии судьи прокурора назвали "петухом".

В четверг киевская полиция задержала главу "Муниципальной стражи" Голосеевского района Сергея Бондаря и его соратника Евгения Тилко.

Их доставили в Соломенский райотдел и держали там до суда.

Сам Сергей Бондарь после суда добавил подробностей к тому, как он оскорблял прокурора (за что ему и вручили подозрение).

"Слова звучали, что он зал@па и что он петух. Как можно насильно сделать человека половым органом? Это было для фигуры речи. Поэтому суд принял решение отпустить меня вообще восвояси", - заявил Бондарь.

Напомним, Бондарь - выходец из ВО "Свобода" и С14 - известен своим хейтом в адрес ромов как национальной группы и силовыми акциями против них. А также высказываниями в ультраправом и неонацистском духе. Детально об этом можно почитать здесь.

Также мы писали, как в марте этого года Бондарь призвал повесить на здание Офиса президента флаг времен нацистской оккупации.