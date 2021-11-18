В четверг, 18 ноября, Галицкий районный суд во Львове избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога юристу Остапу Стахову, который организовывал митинги противников вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает Тelegram-канал "Новини.LIVE Lviv".

Суд назначил Стахову меру пресечения в виде 60 дней под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 тысяч гривен.

Указано, что Стахов долго пререкался с судьей и заявлял, что у него нет протокола задержания и он не понимает, почему его судят.

Напомним, 16 ноября в квартиру Стахова пришли с обыском сотрудники Службы безопасности Украины. В это же время возле квартиры собрались соратники лидера антивакцинаторов.

В тот же день ему сообщили о подозрении в попытке захвата власти. Кроме того, правоохранители заявили, что заблокировали деятельность возглавляемой им всеукраинской сети, которая "под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве".

Почему СБУ решила обвинить антивакцинаторов в попытке захвата власти по заданию Кремля подробно разбиралась "Страна".