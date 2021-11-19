Суд присяжных в штате Висконсин 19 ноября оправдал 18-летнего Кайла Риттенхауса по всем пяти пунктам обвинения. Парень застрелил двух человек и ранил в руку одного во время антирасистских протестов 2020 года в городе Кеноша. Таким образом, присяжные признали его действия самообороной.

Об этом сообщает CNN.

Вынесение решения суда присяжных по одному из самых нашумевших в США дел "Кайл Риттенхаус против штата Висконсин" затянулось на три дня. Присяжные 16, 17 и 18 ноября заседали с 9:00 до 16:00, а также половину дня 19 ноября, пока не постановили о невиновности молодого человека.

Во время оглашения оправдательного приговора юноша не выдержал и затрясся в рыданиях.

По словам Кайла, в августе прошлого года приехал в Кеношу из Антиоха (штат Иллинойс) для защиты горожан от вандализма агрессивных протестующих - участников движения "Black lives matter".

25 августа Риттенхаус, которому на тот момент было 17 лет, защищаясь от линчевания рассвирепевшей толпы, застрелил двух человек и еще одного ранил. Он был вооружён полуавтоматической винтовкой типа AR-15, а раненый - пистолетом.

Защита Кайла утверждала, что убийство произошло в результате самообороны.

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