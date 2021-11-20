США должны воздействовать на Украину для того, чтоб она согласилась выполнять политическую часть Минских соглашений.

Такое мнение на страницах издания Politico высказал Самуэль Чарап, старший эксперт Rand Corporation - одного из крупнейших американских исследовательских центров, работающего с правительственными структурами США (в числе одного из главных клиентов Rand - Пентагон).

Чарап предлагает администрации Байдена отказаться от нынешнего принципа "пряники" для Киева (военные поставки, экономическая помощь и военная поддержка) и "кнуты" для Москвы (предупреждения о тяжелых последствиях, которые ждут Россию в случае "вторжения", угрозы санкций и другие инструменты сдерживания).

Вместо этого, полагает он, надо воздействовать на Украину с тем, чтобы она серьезнее подошла к своим "Минским обязательствам". Иначе риск большой войны с катастрофическими последствиями кажется все реальнее.

"Администрация Байдена должна принять неудовлетворительную реальность, заключающуюся в том, что она, скорее всего, не сможет принудить Путина к деэскалации, если он будет полон решимости действовать. Рычаги Америки ограничены", - пишет Чарап.

В поддержку своих доводов Чарап выдвигает несколько ключевых тезисов.

Во-первых, на протяжении почти семи лет "Минские соглашения" не реализовывались должным образом - ни одна сторона не получала желаемого, но никто не хотел эскалации ситуации. В это время Украина наращивала свои связи с США, ЕС и НАТО. Давать ей членство ни в ЕС, ни в НАТО никто не собирался, но удалось "закрепить" Украину на трансатлантической "орбите", чего Москва не может терпеть.

Во-вторых, по мнению Чарапа, отнестись к озабоченностям Москвы в отношении Украины в этот раз нужно серьезно - слишком уж оживленное движение российских войск на границе, слишком серьезно звучит риторика Кремля и слишком велики ставки для России в Украине, чтобы в очередной раз "проглядеть" намерения Москвы.

В-третьих, по мнению эксперта, последствия потенциального вторжения России в Украину и отторжения части её территории будут катастрофичными для всех - погибнет много людей, будет много разрушений, последующий экономический паралич уничтожит Украину, нанесет вред Европе.

В-четвертых, в случае самого плохого сценария европейцы потребуют еще больше американских войск на своей территории ("для защиты от России"). Рухнут не только все попытки диалога Запада с Россией, но, что самое страшное, возникнет риск мировой войны.

"Европейская безопасность будет значительно подорвана, а союзники по НАТО, вероятно, потребуют дополнительных развертываний и гарантий США. И без того ограниченные перспективы сотрудничества США с Россией по любому важному вопросу повестки дня Байдена - от киберпреступности до изменения климата - полностью исчезнут", - пишет Чарап.

Но, возможно, считает он, еще не слишком поздно для администрации Байдена перехватить дипломатическую инициативу и посреднические договоренности, чтобы предотвратить войну. Но для этого ему следует переосмыслить базовую формулу кнута и пряника в отношениях с Украиной и Россией.

"Лучшее, что мы можем сделать - убедить Киев сделать первый шаг, чтобы избежать войны", - считает Чарап.

По мнению эксперта, нужно использовать зависимость Украины от Запада, и особенно от Соединенных Штатов, и повлиять на Киев с целью выполнить "Минские соглашения". Тем более Вашингтону, напоминает он, уже удавалось добиваться желаемого от украинской власти, например, в 2016 году тогдашний вице-президент Байден настаивал на увольнении генпрокурора Шокина.

"Это не решит полностью более широкий конфликт, но может разрядить текущий кризис и предотвратить потенциальную катастрофу. Это также могло бы активизировать процесс урегулирования конфликта, особенно если бы Соединенные Штаты приняли более непосредственное участие наряду с Францией и Германией", - считает Чарап.

Нынешняя же политика Вашингтона с угрозами Москве и усилением поддержки Киева вряд ли поможет прекратить войну, уверен эксперт.

Поэтому США скорее всего будут вынуждены пойти на поиск компромиссов.

"Байдену, возможно, придется подтолкнуть Украину к некоторым болезненным шагам в направлении компромисса, чтобы спасти ее от бедствия", - считает Чарап.

Ранее в интервью "Стране" Чарап сказал, что если Москва будет дальше продвигать свои войска вглубь Украины, то нет признаков того, что США будут воевать с Россией из-за Украины.