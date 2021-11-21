Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро сообщила, что привилась от коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V".

Об этом она заявила в интервью телеканалу НТВ.

"Да, конечно, первая вакцина, которую мы получили, была "Спутник V". Да, (вакцинировалась - Ред.) двумя дозами "Спутника". Очень хорошо", - ответила на вопрос журналиста Наталия Орейро.

Она также заявила, что в будущем не станет использовать другой препарат для вакцинации.

Ранее мы сообщали о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства певице и актрисе Наталье Орейро.

Кроме того, в среду, 10 ноября, известная уругвайская актриса и певица получила российский паспорт, вручение которого было возложено на посла РФ в Аргентине Дмитрия Феоктистова в здании дипмиссии. Присягу Орейро прочитала не только на испанском, но и на русском языке.

После этого она заявила журналистам, что ей бы хотелось исполнить роль сильной русской женщины. Актриса рассказала, что уже много путешествовала по России и однажды ее поразило, как во время сибирской зимы женщины начали сбивать палками лед с поездных путей.