В понедельник, 22 ноября, в Киев прибыл эвакуационный рейс из Сирии. Он доставил в Украину 14 граждан нашей страны – троих женщин и 11 детей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Украинцев эвакуировали из лагеря закрытого типа Аль-Холл на северо-востоке Сирии. Это крупнейшая группа украинцев, которую удалось вернуть домой за все время проведения эвакуационных операций из этой страны, сообщают в Офисе президента. Эвакуационный рейс приземлился в аэропорту "Жуляны".

У Зеленского заявляют, что сложный переговорный процесс с участием украинских дипломатов длился несколько месяцев и благодаря их усилиям граждан Украины удалось вернуть на родину.

Сейчас в Сирии остаются еще 19 граждан, ожидающих эвакуации из лагеря Родж. Ведется подготовка гуманитарной миссии по их возвращению на родину.

Напомним, в октябре крымчанку с четырьмя детьми эвакуировали из сирийского лагеря в Украину. В Сирии семья прожила два года и восемь месяцев. Тогда сообщалось, что это последняя семья из числа эвакуированных из лагеря Родж в нашу страну.

Также мы писали о том, что в конце прошлого года Украина вернула на родину двух женщин и семерых детей из лагеря Аль-Хол в Сирии.