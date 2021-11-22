В Китае заработал судоподъемник для судов на гравитационной плотинной электростанции "Три ущелья", расположенной на реке Янцзы в провинции Хубэй. Лифт для кораблей может поднимать их на высоту до 113 метров.

Об этом сообщает "Синьхуа".

"Три ущелья" - крупнейшая в мире электростанция по установленной мощности – 22,5 ГВт. В 2014 году ГЭС она произвела 98,8 млрд кВт/ч электроэнергии, что тогда стало мировым рекордом.

В октябре на ней заработал самый большой в мире судовой лифт для судов водоизмещением до 3000 т. Высота подъёма изменяется в зависимости от уровней верхнего и нижнего бьефов, максимальная высота составляет 113 м, а размер подъёмной камеры – 120×18×3,5 м.

Первые испытания судоподъемника прошли еще летом 2016 года. Тогда грузовое судно было поднято в верхний бьеф, время подъема составило 8 минут. Теперь же судовой лифт заработал в штатном режиме.

Судоподъемник перемещает корабли за 30-40 минут, по сравнению с 3-4 часами, если бы они двигались через шлюзы.

Интересно, что ГЭС "Три ущелья" - крупнейшее по массе сооружение на Земле. Его бетонная плотина весит более 65,5 млн тонн. По совокупной стоимости работ "Три ущелья" оценивается около 30,5 млрд долларов, и в рамках проекта поворота китайских рек является пятым по стоимости инвестиционным проектом в мире.

Образованное плотиной водохранилище по объёму является 27-м в мире.

Помимо выработки экологичной электроэнергии, плотина ГЭС защищает нижележащие по течению города от паводков Янцзы. Также увеличение глубины реки вверх по течению улучшило условия судоходства. При ГЭС помимо лифта есть еще и оборудованный пятью шлюзами гидроузел, который увеличил местный грузооборот в десять раз.

К слову, подобный судоподъемник на Красноярском гидроузле построил в 1976 году СССР. Он официально был пущен в эксплуатацию в 1982 году на Красноярской ГЭС на реке Енисей. Его расчетная грузоподъёмность - до 1500 тонн, а перепад уровней между нижним и верхним бьефом - 104 м.

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