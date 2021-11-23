В Совбезе РФ обвинили Запад в том, что он разрушил экономику Украины, и это привело к тому, что в любой момент в стране "может полыхнуть так, что появятся миллионы беженцев".

Об этом со ссылкой на секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева сообщают РИА Новости.

"Фактически установив свой протекторат в Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты... В любой момент в Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах", - сказал Николай Патрушев.

Напомним, "Страна" писала о том, что ранее Николай Патрушев заявлял, что в Украине "неонацисты диктуют властям свою волю". По его мнению, к этому привело то, что в 2014 году "внешние силы для насильственной смены власти сделали ставку на неонацистов".

Также мы писали, что по мнению Патрушева, в Украине созданы центры по подготовке терактов в России. Он заявлял, что центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований развернуты на территории Украины с подачи западных спонсоров.