В Тернопольской области обнаружили уникальную находку – при срубе старого дерева внутри увидели изображение двух крестов.

Об этом сообщает "Тернополь Live" во вторник, 23 ноября.

В городе Бучач при церкви святого архистратига Михаила нашли нерукотворный образ Креста Господня на срубе дерева.

"Когда срезали дерево, то увидели нерукотворный образ, так оно вот было, так было расколото, что чудом увидели два креста. Но обратите внимание, что два креста разные, нерукотворный крест, который есть в этой сердцевине, не выбит, не нарисован. Это чудо. Накануне храмового праздника, что оно может означать? Что говорит нам Господь? Возможно, дается этот крест, чтобы не падать, не разочаровываться", – рассказал отец церкви архистратига Михаила в Бучаче.

По словам священника, все желающие прихожане имеют возможность прикоснуться к кресту и исцелиться от него.

В Тернопольской области в срубе дерева нашли два креста. Источник: "Тернополь.Live"

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