Народная депутат из Харькова от партии "Слуга народа" Мария Мезенцева прокомментировала выступление президента Владимира Зеленского на пресс-конференции 26 ноября. Парламентарий произнесла одно слово - "катастрофа".

Инцидент произошел во время прямого включения Мезенцевой в студию канала издания "Обозреватель".

"Как вам пресс-конференция Зеленского и экватор президентства Зеленского?" - поинтересовался у нардепа ведущий. На что она и сказала: "Катастрофа".

Правда, есть предположение, что таким образом она не отвечала на вопрос журналиста о пресс-конференции, а охарактеризовала качество связи.

Ранее "Страна" публиковала главные выводы из пресс-марафона Зеленского. Самые громкие заявления прозвучали в связи с госпереворотом, который якобы готовит Ринат Ахметов, "вагнергейтом", жертвами санкций СНБО, которых, по словам Зеленского, нельзя называть людьми, наступлением России и днем рождения Ермака, который отмечали в Карпатах на госдаче.

Мы также приводили сообщение журналиста из США о том, что "доказательством" подготовки переворота с участием Ахметова стала запись разговора офицера ФСБ.