Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после слов президента Владимира Зеленского о госперевороте на пресс-марафоне 26 ноября упали акции не только ДТЭК олигарха Рината Ахметова, но и других украинских компаний.

Об этом Аваков сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы вошли в сложный период. У нас проблемы в энергетике, мы идем по тонкой линии. У нас проблемы с финансами. И президент в прямом эфире позволяет себе атаковать крупный бизнес. Немногие из вас отдают себе отчет или понимают, но в этот момент за два часа акции всех украинских компаний – не только ДТЭК Рината Ахметова – всех украинских компаний на Лондонской бирже упали очень серьезно. Украина за эти два часа потеряла миллиарды в экономике. Я не хотел бы, чтобы наш президент был причиной таких ситуаций", – сказал экс-министр.

Ранее "Страна" разбирала, что сказал Зеленский о госперевороте.

Мы также рассказывали, откуда президент вообще взял информацию о том, что готовится переворот.

Кроме того, мы сообщали, что заявления Зеленского о госперевороте и вывод средств иностранцами обвалили курс гривны.