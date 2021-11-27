Вечером 26 ноября жмеринские спасатели извлекли из колодца жителя Винницы.

Об этом сообщается в Фейсбуке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

При неизвестных обстоятельствах 39-летний мужчина упал в заброшенный колодец на границе села Носковцы Жмеринского района Винницкой области. Информация об этом поступила в службу спасения в 17:00.

На место происшествия было направлено подразделение спасателей на специальном аварийно-спасательном автомобиле. Чтобы вытащить мужчину, бойцы ГСЧС с помощью специального оборудования и в аппаратах защиты органов дыхания спустились на 17-метровую глубину. А в 17:40 уже подняли мужчину наружу.

У спасенного оказалось много травм. В тяжелом состоянии его госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы.

К проведению спасательных работ от ГСЧС привлекалось пять человек личного состава.

Ранее "Страна" сообщала, что в Одесской области пожилой мужчина упал в глубокий колодец на своем участке и получил травмы.

Также мы писали, что в Ровенской области женщина случайно провалилась в заброшенный 20-метровый колодец и осталась жива.