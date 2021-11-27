Президент Сербии Александар Вучич пообещал России и Китаю вечную дружбу, заявив, что Белград никогда не отречется от своих партнеров.

Слова Вучича приводит ТАСС.

"Сербия находится на европейском пути, это для нас важно, но Сербия все это время сохраняла своих друзей. Мы никогда не поворачивались спиной к нашим друзьям. Ни когда им было тяжело, ни когда нам было тяжело выдержать давление", - подчеркнул сербский лидер.

По этой причине Сербия сегодня получает самую низкую цену на газ в Европе и может рассчитывать на поддержку в вопросе Косова и Метохии, заявил Вучич.

Глава государства также выразил уверенность, что Россия и Китай не отрекутся от дружбы между странами.

Напомним, летом Сербия дала старт производству российской вакцины против Covid-19 "Спутник V"

Ранее Сербия отказалась поддерживать санкции Запада против России и Китая. Президент Сербии Александр Вучич тогда заявил, что у него "хватает храбрости и прочности позвоночника" выдержать давление в этом вопросе. По его словам, Белграду "не приходит в голову" портить отношения с Россией и Китаем только потому, что это делает Запад.