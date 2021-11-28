Выживший после аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин рассказал, как ему удалось продержаться почти сутки под землей.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Получается, что я попал на свежую струю (воздуха) и там у меня была, как говорится, возможность отлежаться. А потом я уже выходил на-гора, и там меня встретили ребята из кемеровского отряда, спасибо им большое", — объяснил он журналистам по видеозвонку.

Также горноспасатель добавил, что шел, ориентируясь на струю воздуха. По его словам, имевшиеся у него медикаменты ему не понадобились. Заковряшин начал выходить наверх, когда набрался сил.

Напомним, 25 ноября на шахте "Листвяжная" зафиксировали взрыв в одном из вентиляционных штреков. Причиной чрезвычайного происшествия могло стать возгорание угольной пыли. На момент аварии под землей находились 285 рабочих, на поверхность удалось поднять 237 человек.

Из-за взрыва метана погибли более 50 человек, однако нашли живым мужчину, которого считали погибшим. Как выяснилось, это был 51-летний спасатель Александр Заковряшин, помощник командира взвода. Он сам сумел найти выход из шахты.