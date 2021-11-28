В Киеве стартовал международный медиапроект "Гибель империи"
В Киеве состоялась премьера международного медиапроекта "Гибель империи".
Видео проекта размещено в YouTube.
Российская империя рухнула после февральской революции 1917 года. Историю этого падения рассказывает новый фильм митрополита Тихона Шевкунова "Гибель империи. Российский урок".
О последствиях тех событий, их актуальности для народов, проживающих сегодня на территориях бывших империй обсуждали в телепрограмме "Гибель империи" с участием духовенства, деятелей науки и культуры из России и Украины.
Автором фильма "Гибель империи. Российский урок" стал митрополит Псковский и Порховский, наместник Псково-Печерского монастыря Тихон Шевкунов.
Ведущие программы: киевляне - поэт, кандидат филологических наук, издатель Дмитрий Бураго и международный обозреватель Юрий Молчанов.
Участниками программы студии стали:
- ведущий сотрудник Института философии НАН Украины Татьяна Суходуб;
- заслуженный журналист Украины, писатель Василий Анисимов;
- литератор и телеведущий Ян Таксюр;
- рок-музыкант, общественный деятель, медиапродюсер Олег Карамазов.
В прямых включениях в эфире программы приняли участие:
- священник и богослов из Москвы, уроженец Львова Андрей Ткачёв;
- митрополит Псковский и Порховский, наместник Псково-Печерского монастыря Тихон Шевкунов
- историк, академик Национальной академии наук Украины, иностранный член Российской академии наук Петр Толочко;
- режиссёр театра и кино, сценарист, сценарист, общественный деятель Андрей Кончаловский;
- художественный руководитель Государственного музея Сергея Есенина в Москве Влад Маленко.
Ранее "Страна" сообщала, что gосол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил об увеличении поставок американских вооружений в Украину. По его словам, их линейка постоянно расширяется.
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