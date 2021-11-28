В Киеве состоялась премьера международного медиапроекта "Гибель империи".

Видео проекта размещено в YouTube.

Российская империя рухнула после февральской революции 1917 года. Историю этого падения рассказывает новый фильм митрополита Тихона Шевкунова "Гибель империи. Российский урок".

О последствиях тех событий, их актуальности для народов, проживающих сегодня на территориях бывших империй обсуждали в телепрограмме "Гибель империи" с участием духовенства, деятелей науки и культуры из России и Украины.

Автором фильма "Гибель империи. Российский урок" стал митрополит Псковский и Порховский, наместник Псково-Печерского монастыря Тихон Шевкунов.

Ведущие программы: киевляне - поэт, кандидат филологических наук, издатель Дмитрий Бураго и международный обозреватель Юрий Молчанов.

Участниками программы студии стали:

ведущий сотрудник Института философии НАН Украины Татьяна Суходуб;

заслуженный журналист Украины, писатель Василий Анисимов;

литератор и телеведущий Ян Таксюр;

рок-музыкант, общественный деятель, медиапродюсер Олег Карамазов.

В прямых включениях в эфире программы приняли участие:

священник и богослов из Москвы, уроженец Львова Андрей Ткачёв;

митрополит Псковский и Порховский, наместник Псково-Печерского монастыря Тихон Шевкунов

историк, академик Национальной академии наук Украины, иностранный член Российской академии наук Петр Толочко;

режиссёр театра и кино, сценарист, сценарист, общественный деятель Андрей Кончаловский;

художественный руководитель Государственного музея Сергея Есенина в Москве Влад Маленко.

Ранее "Страна" сообщала, что gосол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил об увеличении поставок американских вооружений в Украину. По его словам, их линейка постоянно расширяется.

Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает блефом возможную военную агрессию России по отношению к Украине.