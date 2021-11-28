Австралийское правительство собирается ввести один из самых строгих законов о "троллинге" в мире, однако эксперты утверждают, что его сосредоточенность на диффамации не поможет ограничить издевательства или киберненависть в Интернете.

Об этом пишет The Guardian.

В воскресенье, 28 ноября, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что правительство на этой неделе внесет в парламент закон, который заставит компании соцсетей раскрывать личности анонимных учетных записей "троллинга" и предложит способ подать в суд этих людей за клевету.

Согласно новому законодательству, закон потребует от компаний социальных сетей собирать личные данные текущих и новых пользователей, а также разрешать судам получать доступ к лицам пользователей для возбуждения дела о клевете.

При этом до сих пор неясно, какие персональные данные будут собираться, однако есть признаки, что они будут включать номер телефона, адрес электронной почты и контактное имя пользователя.

Моррисон добавил, что хочет обеспечить согласованность между реальными правилами и правилами онлайн.

"Правила, существующие в реальном мире, должны существовать в цифровом и онлайновом мире. Мир онлайн не должен быть дикой мерой, где боты, фанатики, тролли и другие могут анонимно наносить вред людям", - сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что каждый третий украинский подросток становился жертвой онлайн-буллинга, а каждый пятый из-за этого пропускал занятия в школе.

Также "Страна" рассказывала о том, как в Житомирской области школьник взломал аккаунты учителей и писал оскорбительные комментарии на их коллег. Теперь родителям парня и директору учебного заведения грозит административная ответственность.