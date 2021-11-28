Караимы хотят учредить свой представительский совет в Украине по аналогии с Меджлисом крымскотатарского народа.

Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на заявление основательницы Союза караимов Украины Елены Арабаджи.

"Учреждаем представительный орган, с помощью которого наше государство будет реализовывать закон "О коренных народах Украины". Почему это важно? Потому что с нами теперь будут говорить не как с отдельными лицами, а с нами будут говорить как с представителями коренного народа Украины", – пояснила Арабаджи.

В Украине, согласно переписи населения 2001 года, проживало 1200 караимов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине вступил в силу закон о коренных народах, в число которых не включили русских. Закон определяет, что коренными народами Украины, сформировавшимися на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки. Русских, венгров, евреев, поляков и другие национальности в число коренных народов не включили.

Также мы писали, что в Киеве в КВЦ "Парковый" прошел саммит "Крымская платформа", в котором принимали участие 46 государств и организаций. В саммите участвовали все страны Евросоюза и НАТО, а также в полном составе страны группы G7, Люблинский треугольник (Украина, Литва, Польша), Ассоциированное трио (Украина, Грузия, Молдова) и страны Нормандского формата (кроме России).