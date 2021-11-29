В понедельник, 29 ноября, в Киевской городской государственной администрации проходит церемония прощания с бывшим мэром столицы Александром Омельченко, который умер в возрасте 83 лет. Церемония проходит в Колонном зале КГГА.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Церемония прощания началась в 10:00. В Колонном зале уже собралось более 100 человек и люди продолжают прибывать.

Со временем на входе образовалась очередь.В Колонном зале выставили фотографии Омельченко времён когда он был мэром столицы. С речью выступил мэр Киева Виталий Кличко.

На церемонию привезли похоронные венки. Один из них - от президента Украины.

Еще один от Верховной Рады.

Один из венков от жены умершего Людмилы.

Кроме того, на флагштоках перед КГГА приспустили флаги.

Напомним, Александр Омельченко умер в возрасте 83 лет 25 ноября в больнице "Феофания", куда его недавно госпитализировали с коронавирусом. Он возглавлял столицу с 1996 по 2006 год. С июня 2014 года он был депутатом Киевского городского совета.

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