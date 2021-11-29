В Киеве прощаются с Омельченко. Фото: "Страна"

В понедельник, 29 ноября, в Киевской городской государственной администрации проходит церемония прощания с бывшим мэром столицы Александром Омельченко, который умер в возрасте 83 лет. Церемония проходит в Колонном зале КГГА.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Церемония прощания началась в 10:00. В Колонном зале уже собралось более 100 человек и люди продолжают прибывать.

очередь на церемонии прощания

Со временем на входе образовалась очередь.В Колонном зале выставили фотографии Омельченко времён когда он был мэром столицы. С речью выступил мэр Киева Виталий Кличко.

Фото Омельченко

На церемонию привезли похоронные венки. Один из них - от президента Украины.

Венок от президента

Еще один от Верховной Рады.

Венок от Рады

Один из венков от жены умершего Людмилы.

Венок от вдовы

 Кроме того,  на флагштоках перед КГГА приспустили флаги.

На флагштоках приспустили флаги

На флагштоках приспустили флаги

Напомним, Александр Омельченко умер в возрасте 83 лет 25 ноября в больнице "Феофания", куда его недавно госпитализировали с коронавирусом. Он возглавлял столицу с 1996 по 2006 год. С июня 2014 года он был депутатом Киевского городского совета.

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