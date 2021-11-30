Утром во вторник, 30 ноября, цены на нефть после недавнего падения на фоне новостей о новом штамме коронавируса "Омикрон" снова поползли вниз. Стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 71 доллара.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent сегодня впервые с 10 сентября опустилась ниже $72 за баррель. После начала торгов всего за минуту стоимость барреля Brent опустилась ниже 71 доллара.

По данным на 08:35 нефть марки Brent торговалась в районе 71,20 долларов за баррель. Таким образом, за сутки Brent потеряла 2%.

Ранее мы сообщали, что в черную пятницу, 26 ноября, на мировых рынках цены на нефть упали на почти на 12% достигнув двухмесячного минимума. Мировые рынки охватила самая настоящая паника. Падение цен связано с новым штаммом коронавируса "Омикрон", который обнаружили в Африке и Гонконге. "Страна" разбиралась, как новый вирус-мутант обвалил нефть и мировые рынки и что это значит для Украины.

Вместе с тем, как мы ранее писали, по прогнозу экспертов, холодная зима может повысить спрос на нефть на полмиллиона баррелей в день, в результате чего нефть марки Brent поднимется до 100 долларов за баррель. Это, в свою очередь, вызовет еще больший шок у американских водителей, поскольку цены на газ не соответствуют ценам на нефть марки Brent. Подробнее о том, почему цены на нефть, газ и уголь били рекорды и могут повыситься еще читайте в нашем материале.