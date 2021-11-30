Центральная избирательная комиссия прекратила инициативы о проведении всеукраинского референдума о легализации марихуаны и по еще четырем вопросам.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Ранее Комиссия зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе. Планировалось организовать сбор подписей избирателей для вынесения на всеукраинский референдум таких вопросов:

"Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?"

"Поддерживаете ли Вы приватизацию путем продажи объектов крупной приватизации в Украине?"

"Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, добываемый на территории Украины, поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и прибавку к цене добычи не более 30 процентов?"

"Поддерживаете ли Вы легализацию игорного бизнеса в Украине?"

"Поддерживаете ли Вы легализацию наркотика марихуана в Украине?"

Однако на сбор подписей по законодательству установлено 90 дней со дня регистрации инициативы. Инициативы были зарегистрированы в конце августа и в определенный срок соответствующие документы в ЦИК не поступили.

"Следовательно, Комиссия приняла к сведению, что подписные листы в поддержку инициатив проведения всеукраинского референдума по народной инициативе по указанным вопросам в ЦИК не переданы и прекратила такие инициативы", - сказано в сообщении.

Напомним, в августе ЦИК прекратила пять инициатив по проведению референдума по такой же причине.

Также "Страна" подробно разбиралась, как референдумы в Украине превращают в профанацию.