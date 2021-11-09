На заседании 9 ноября Центральная избирательная комиссия на основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197 признала избранными нардепами Сергея Козыря и Виталия Войцеховского. Также она признала избранным народным депутатом на выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Сергея Кострийчука.

Об этом 9 ноября сообщила в Фейсбуке пресс-служба секретариата комиссии.

Комиссия получила информацию от Пятого и Шестого апелляционных административных судов о том, что в их производстве не было дел, которые могли бы повлиять на результаты промежуточных выборов народных депутатов 31 октября 2021 года в округах №184 и №197.

В соответствии со статьей 99 закона о выборах народных депутатов Украины на основании протоколов окружных избиркомов в этих округах ЦИК установила результаты промежуточных выборов народных депутатов.

"В ОИО №184 народным депутатом Украины избран Сергей Козырь, за которого проголосовали 21 365 избирателей (62,6 % от количества избирателей, принявших участие в голосовании). В свою очередь в ОИО № 97 народным депутатом избран Виталий Войцеховский, за которого проголосовали 15 429 избирателей (46,1 % от количества избирателей, принявших участие в голосовании)", - отметили в ЦИК.

Соответствующие протоколы ЦИК подписали все присутствовавшие на заседании члены комиссии.

Также в ЦИК поступило постановление Верховной Рады от 4 ноября о досрочном прекращении полномочий нардепа Ирины Верещук. Она была избрана на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 г. в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа".

Комиссия рассмотрела постановление и признала избранным народным депутатом на выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Сергея Кострийчука, включенного в избирательный список "Слуги народа" под №140.

В дальнейшем, в соответствии с избирательным законодательством, для регистрации народным депутатом необходимо подать в ЦИК не позднее чем на двадцатый день со дня официального обнародования результатов выборов документ об увольнении с работы, не совместимой с депутатским мандатом, и/или копию зарегистрированного заявления о прекращении действия другого представительского мандата.

После получения и рассмотрения этих документов комиссия принимает решение о регистрации избранного народным депутатом Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что 2 ноября ЦИК объявила Козыря победителем выборов на ОИО №184 в Херсонской области.

А 3 ноября комиссия заявила, что на округе № 197 в Черкасской области выиграл Войцеховский.