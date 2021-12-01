В Москве 1 декабря проходит церемония прощания с народным артистом России Александром Градским, который скончался на 73 году от инфаркта головного мозга. Катафалк с его телом уже приехал в "Градский холл", где проводят церемонию.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

На улице перед театром имени Градского утром собрались несколько сотен человек, пришедших с ним проститься.

Аккредитации СМИ на церемонию не было - дети артиста попросили уважать их частную жизнь и право на траур. Тем не менее, на мероприятие пришли десятки журналистов.

В фойе звучат песни в исполнении Градского - грустные и радостные.

Артист, несмотря на преклонный возраст и отсутствие гастролей, был очень популярен в России. Он был наставником передачи "Голос", которая выходит на "Первом канале". Там заявили, что до госпитализации и кончины Александра Градского было записано несколько этапов шоу с его участием - и они будут показаны в эфире.

Ранее мы писали, что российский певец Леонид Агутин рассказал о своем последнем сообщении Александру Градскому. Также и другие судьи "Голоса" - Пелагея и Билан вспомнили о последних встречах с композитором.

Также сообщали, какое наследство оставил певец Александр Градский.