Сегодня Зеленский сделал героем Украины Дмитрия Коцюбайло - одного из руководителей "Правого сектора".

Награду ему он вручил сразу после своей речи в парламенте, где зачитывал ежегодное послание депутатам. Как бы показывая, кто для Зеленского имеет сегодня первостепенное значение.

И здесь примечательно, что "Добровольческий корпус" Правого сектора - это вооруженное формирование, которое не входит ни в армию, ни в Нацгвардию. То есть является незаконным. Но его представитель внезапно получает "золотую звезду" из рук Зеленского.

Заигрывание с радикалами у Зеленского проходит на фоне ухудшения его политических позиций. И усиления давления на него националистической "улицы" по поводу "вагнергейта" - как раз сегодня вечером будет очередной протест по этому поводу.

И президент пытается сейчас показать националистической тусовке, что он для них "свой". Для чего представителю "Правого сектора" Коцюбайло и вручили звезду Героя.

"Страна" разбиралась, чем так прославился этот персонаж.

"Кормим волка костями русскоязычных детей"

Дмитрий Коцюбайло - уроженец Ивано-Франковской области. Окончил местный художественный лицей и принимал участие в событиях на Евромайдане.

Оттуда поехал воевать на Донбасс в составе "Правого сектора", где получил позывной "Да Винчи" (видимо, из-за художественного образования). На войне он с 18 лет.

В 2015 году стал комроты. Был тяжело ранен осколком танкового снаряда под Песками. В 2020 году был избран членом провода "Правого сектора". На данный момент - командир первой отдельной штурмовой роты.

Коцюбайло не женат, но состоит в отношениях с депутатом Киевсовета от "Голоса" Алиной Михайловой, которая также служит в ДУК руководителем медслужбы. В одном из интервью он рассказывал, что как-то взял ее пострелять из танка по позициям "ДНР".

"Мы поехали стрелять, я корректирую, снаряды взрываются, она довольна кричит, пищит", - сообщал Коцюбайло.

Михайлова сотрудничает с Минобороны и Минветеранов, а недавно дала "Военному телевидению Украины" интервью, где заявила, что "хороший русский - мертвый русский".

Причем сказала она это не в привязке к нынешнему конфликту на Донбассе - а отвечая на вопрос, какими она видит отношения Украины и РФ через десять лет.

Прозвучало это, акцентируем, на официальном YouTube-канале министерства обороны Украины (с 1:56 минуты).

Отметим, что и сам Дмитрий ранее "прославился" на почве глумливых заявлений о русскоязычных детях.

Еще в 2021 году журналисты газеты The New York Times посетили позиции "Правого сектора" в Авдеевке. Там они увидели, что у комендатуры добровольцы держат волка. Коцюбайло "пошутил", что хищника кормят "костьми русскоязычных детей".

Причем такие "шутки" он еще раньше публиковал в своем Facebook. В декабре 2020 года он показал, как кормит волка сырым мясом и подписал ролик: "Русскоязычный младенец".

Призывал стрелять первыми

В том же интервью Коцюбайло рассказывал американцам, что "Правый сектор" на передовой применяет минометы и беспилотники - запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Причем открывали они огонь первыми, а не в ответ, как заявляют в штабе ООС.

Об этом сам будущий Герой Украины писал у себя в Facebook прошлой зимой. Он призывал "применять оружие первыми, вести агрессивную тактику". И опубликовал свое фото с минометом.

Эта фотография, к слову, отлично иллюстрирует избирательный подход власти к тем, кто провоцирует обострение на Донбассе.

За аналогичное видео от журналиста Юрия Бутусова, который критикует Зеленского за "вагнергейт", открыли уголовное дело и обвинили главреда "Цензора" в провокации.

А вот Дмитрий Коцюбайло наоборот - награждается звездой "Героя Украины". Хотя он на передовой имеет тот же статус, что и Бутусов - то есть формально никакого ("Правый сектор", повторимся, ни армии, ни МВД не подчиняется).

К слову, у Бутусова есть совместные фото с Коцюбайло на Донбассе.

В одном из интервью Коцюбайло рассказывал, как из-за постоянных выездов на танках, чтобы пострелять по позициям противника, у него испортились отношения с армейским руководством.

В 2017 году подразделению Коцюбайло пришлось оставить позиции, ранее занятые им в нейтральной полосе Авдеевской промзоны.

Он подает это как невиданную "зраду". Но по факту лишь подтверждает, что националисты на передовой занимались тем, что в нарушение Минских соглашений, без приказа от ВСУ открывали огонь, выходили за линии разграничения и планировали операции по обстрелам "ДНР".

В "Инстаграме" у Дмитрия великое множество фото и видео стрельбы из миномета и других запрещенных видов оружия.

В общем, достойный "герой Украины" для "миротворца" Зеленского.

Выступал против Зеленского и дружил с Сенцовым

Когда осенью 2019 года у Зеленского решили отводить войска на Донбассе, лично Коцюбайло и его подразделение выступали против этого.

А также многих других моментов: формулы Штайнмайера, переговоров с Россией (к которым сегодня, кстати, опять призвал Зеленский), амнистии и выборов на Донбассе.

То есть - исполнения Минских соглашений. "Мы против капитуляции", - писал тогда Коцюбайло в унисон с митингами против президента, которые развернули сторонники Порошенко.

Также Коцюбайло активно дружил со всеми противниками Зеленского. Кроме Бутусова он позировал с режиссером Олегом Сенцовым.

Еще один яростный критик Зеленского - экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян - тоже не так давно фотографировался с Коцюбайло.