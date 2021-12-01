В четверг, 2 декабря, в Украине ожидается мокрый снег с переходом в дождь. Такая погода накроет большинство западных и северных регионов, а также Винницкую область. На остальной территории без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ночью на дорогах страны, кроме юга и востока, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха - от 0 до 5 градусов мороза, в западных областях местами +1-3. В дневные часы потеплеет до +4-9 градусов. На юге страны до +12, а в северо-восточной части +1-6 градусов.

В Карпатах ожидается снег и мокрый снег, метель, местами порывы ветра 20-25 м/с. Температура в течение суток от 0 до 5 градусов мороза.

В Киеве и области 2 декабря ночью ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололедица, днем ​​без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью до 1-3 градусов ниже ноля, днем ​​до +5-7.

Ранее "Страна" писала о том, что в декабре Украину ожидают снегопалы и морозы до 23 градусов.

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