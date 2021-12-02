В Украине заработал налог на Гугл. Мы уже писали, что Рада приняла закон, которым обязала компании-техногиганты платить НДС в Украине.

Тогда власти заявляли, что двигаются в русле европейской законодательной практики, мол, в Европе да и многих других странах международные корпорации делятся прибылью.

Эксперты сразу же спрогнозировали, что введение НДС для компаний-техногигантов тут же ударит по ценникам - их услуги подорожают на 20%. Но оставались варианты. В частности, некоторые аналитики говорили, что корпорации, вполне возможно, повысят цены не на 20%, а меньше, или же вовсе будут платить из собственной прибыли.

Впрочем, такой лайт-вариант для нашего рынка, судя по всему не пройдет.

Гугл уже начал рассылать пользователям письма о том, что будет удерживать НДС в размере 20% с физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, которые не зарегистрированы как плательщики налога на добавленную стоимость. Плательщикам НДС необходимо обновить свои аккаунты в платежном центре Гугл.

"Это необходимо для соблюдения норм местного законодательства в отношении цифровых услуг", - говорится в письме.

"Получение подобных писем от других компаний- технолгигантов - Netflix, Apple, YouTube, Booking и других - всего лишь вопрос времени, Это значит, что все их услуги для украинцев подорожают на 20%. Если я, к примеру, плачу за возможность смотреть. YouTube без рекламы 5 долларов в месяц, то будут платить 6 долларов", - говорит аналитик института Growford Виктор Скаршевский.

Но НДС на услуги компаний-техногигантов - это еще и удар по рекламному рынку. На сегодня размещение рекламы зачастую идет через компании-ФОПы, которые НДС не облагаются. Если они будут платить налог, то реклама автоматически подорожает на 20%. Но вот готовы ли платить больше рекламодатели - вопрос. Поэтому могут сократиться и без того невысокие доходы украинских сайтов и каналов в YouTube.

Разбирались как в Украине начинает работать НДС на услуги компаний-технологигантов и что подорожает.

Миллиарды с техногигантов

Мы уже писали о нюансах закона о налоге на Гугл. Согласно нему, вносятся изменения в Налоговый кодекс. Иностранные компании, предоставляющие электронные услуги в Украине, должны зарегистрироваться по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис и платить НДС, если сумма операций на нашем рынке превышает миллион гривен в год.

Прописали исключения - не будут облагаться НДС услуги по дистанционному обучению, но только если сеть используется как средство коммуникации между преподавателем и слушателем. "То есть, лекции по интернету или публичные образовательные ресурсы - без НДС, а разного рода обучающие приложения - уже с налогом", - говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

В законе есть и положительный момент - с 1 января 2022 года отменяется НДС для украинских компаний при оплате услуг по производству или распространению рекламы за рубежом, что позволит сэкономить на иностранных заказах.

Но это - ложка меда в бочке дегтя. В целом еще на этапе принятия эксперты очень жестко критиковали законопроект, проча, что в итоге мировые техногиганты переложат дополнительный налог на кошельки украинцев. Что, в общем-то, сейчас и происходит.

"Наши власти ссылались на европейский опыт. Но в Европе для техногигантов предусмотрен не НДС, а так называемый цифровой налог. Его компании платят из своей прибыли, а не за счет потребителей. НДС - это налог на конечного потребителя. Поэтому у нас заплатят люди. Цель очевидна - собрать больше налога в общую копилку НДС, откуда идет возмещение налога на добавленную стоимость на 150 млрд в год, в том числе, по разного рода схемам", - говорит экономист Алексей Кущ.

Общий объем "цифрового" НДС оценивается примерно в 3 млрд в год. "Другое дело, если бы эти средства пошли на развитие цифровых технологий, в том числе, по хранению данных, в Украине. Но об этом пока никто не говорит", - добавил Кущ.

Как говорит Ростислав Кравец, пока непонятна схема - как наши налоговики будут отслеживать обороты мировых техногигантов и проверять уплату налогов. Тем более, что по закону предусмотрены только камеральные проверки (без выезда). Получается, что остается надеятся разве что на законопослушность плательщиков.

"Корпорации будут платить. Для них это имиджевая вещь. Тем более, что платить нужно не из своей прибыли, а за счет потребителя", - добавил Кущ.

Цифровая "наценка"

Что изменится для потребителей? В случае с Гугл (писем от других корпораций пользователи пока не получали) речь идет о размещении рекламы, хранении данных, увеличении емкости почтовых ящиков, разного рода платных приложениях, - перечисляет Кравец.

Если примеру Гугл последуют другие компании, на 20% могут подорожать услуги облачного хранения или подписка на музыку от Apple, подписка на Netflix, платные сервисы Booking и др.

"Никаких дополнительных действий пользователям совершать не надо - списание будет происходить автоматически: люди будут видеть сразу общую сумму с включенным НДС, как и в случае обычных “оффлайн” покупок. НДС будет заложен все платные сервисы: от аренды места на "облаке" до платы за скачивание приложений и размещения рекламы. В подобных случаях бизнес всегда перекладывает новые издержки на конечных пользователей, так что стоит готовится к росту цен на сервисы. Вряд ли они подорожают сразу на 20%, но в течение следующего года - двух это точно должно произойти", - говорит Сергей Сароян, основатель компании Performance Managment.

Ростислав Кравец допускает, что подорожание услуг на самом деле может быть и больше 20% - все зависит от популярности услуги и платёжеспособности целевой аудитории.

При этом юридических лиц, которые уже и так являются плательщиками НДС в Украине, нововведение не коснется.

Но тут важный нюанс - по рекламе. Сейчас немалая часть рекламы на Гугл, Фейсбуке, Инстаграмм и др идет через компании - ФОПы или частников. Следовательно, НДС на нее не начисляется.

По новой схеме они также будут платить налог на добавленную стоимость. Это значит, что реклама автоматически подорожает. Но, как говорят издатели, рекламодатели не готовы к росту рекламы сразу на 20%. Поэтому придется поднимать цены не так существенно или не поднимать их вообще - за счет собственной прибыли. Поэтому рекламные доходы в интернете многих СМИ могут упасть.