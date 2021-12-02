В Вооруженных силах Украины (ВСУ) не подтвердили информацию о том, что бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош является советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, о чем сам Ярош сообщил ровно месяц назад. В Вооруженных силах рассказали, что приказом главкома ВСУ институт советников на общественных началах в настоящее время отменен.

Об этом со ссылкой на данные Управления по связям с общественностью ВСУ сообщает издание "Украинские новости".

"...20 ноября во время встречи с экспертами и волонтерами, поддерживающими Вооруженные силы Украины, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (Валерий Залужный) своим приказом отменил в Вооруженных силах Украины такой институт, как советники на общественных началах. Об этом говорится на официальном веб-сайте Министерства обороны Украины и официальном веб-портале Вооруженных сил Украины.

Взамен института советников на общественных началах будут созданы общественные экспертные группы, формирование которых продолжается", - сообщили в ВСУ.

Напомним, 2 ноября Дмитрий Ярош заявил в Фейсбуке, что стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Там же он показал полученное им свидетельство его нового статуса.

Ранее мы писали, что после этого, в середине ноября, Дмитрий Ярош призвал расстреливать нарушителей границ Украины.

Также сообщалось, что еще в 2019 году Ярош грозил повесить президента Владимира Зеленского на Крещатике.