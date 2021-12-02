В четверг, 2 декабря, на территории публичного акционерного общества "АрселорМиттал Кривой Рог" произошел несчастный случай с проходчиком частного предприятия "Свитэкс". Он погиб из-за обвала породы.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по вопросам труда.

Трагедия произошла при выполнении подрядных работ на орт-заезде 231 (орт - горизонтальная подземная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на поверхность) оси горизонт 1135 метров. Горная порода, обвалившись, смертельно травмировала шахтера.

В связи с происшествием Главное управление Гоструда в Днепропетровской области принимает меры по созданию комиссии и проведению расследования несчастного случая.

Ровно год назад произошло похожее ЧП в этом же городе. 3 декабря 2020 года обвал пород на шахте "Терновская" в Кривом Роге тяжело травмировал горняка. При этом незадолго до инцидента работники шахты проводили акцию протеста и требовали улучшения условий работы.

А неделю назад "Страна" сообщала о трагедии в России на шахте "Листвяжная", где из-за взрыва метана погибли более 50 человек. Среди них были как шахтеры, так и горные спасатели.