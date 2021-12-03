Житель Николаева написал на воротах Центрального районного отделения полиции слово "псарня", а в суде объяснил, что это были малярные работы.

Об этом сообщает экс-сотрудник МВД Украины в Николаевской области Игорь Блошко на своей странице в Facebook, где он опубликовал соответствующее видео.

На видео обвиняемый говорит судье, что оскорбительная надпись краской - часть малярных работ и "обычная писанина".

"Как перед покраской сначала грунтуют", - привел пример житель Николаева.

Однако судья настояла на том, что словом "псарня" грунтовать не стоит. В качестве альтернативы она предложила фразу "Доброе утро" и пожелания здоровья. Судья считает, что их уместнее было бы написать на воротах.

"Мое мнение, что Рожок (фамилия нарушителя) вредитель, а не хулиган. Состава административного правонарушения - мелкого хулиганства" я здесь не вижу", - рассказал экс-сотрудник МВД Игорь Блошко.

В Николаевской области мужчина, написавший "псарня" на воротах полиции, сказал, что это были малярные работы. Источник: Facebook/Игорь Блошко

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