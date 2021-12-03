Заповедник "София Киевская" получила бумажное письмо от корпорации Google. В качестве адресата американские технологические гиганты указали "штаб Талибана"

Об этом сообщил первый заместитель начальника заповедника Вадим Кириленко.

В комментариях он опубликовал и текст письма. Там снова повторяется "штаб Талибана" и предлагается ввести некий код на странице (этого Кириленко делать не стал).

Примечательно, если открыть гугл-карты и ввести "штаб талибана" метка устанавливается именно на Софии Киевской.

"Вероятно, это следствие работы интернет-хулиганов, но странно, что Google не только не удаляет метку, но и обращается к компании, расположенной по адресу так же, как это указано на карте", - объясняет произошедшее телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, весной этого года платформа Google в новом проекте "Раскуси Россию" в числе топ-10 русских блюд упомянула борщ. В ответ на это министр культуры Александр Ткаченко заявил, что "присваивать территории и прошлое - вполне в духе кремлевцев".