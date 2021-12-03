Президент Владимир Зеленский 3 декабря переназначил руководителя Государственного управления делами (ГУД) Игоря Лысого.

Глава государства подписал соответствующие указы под №№ 615 и 616, которые опубликованы на сайте президента.

Указом №615 Зеленский уволил Лысого, который был назначен по контракту о прохождении государственной службы на период действия карантина.

"Уволить Лысого Игоря Васильевича, назначенного по контракту о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, с должности руководителя Государственного управления делами в связи с истечением срока действия контракта (часть первая статьи 85 Закона Украины "О государственной службе")", - говорится в тексте указа.

Указом №616 президент назначил Лысого руководителем Госуправления делами.

"Назначить Лысого Игоря Васильевича Руководителем Государственного управления делами с даты фактического исполнения им должностных обязанностей в указанной должности сроком пять лет с оплатой труда согласно законодательству", - гласит второй указ.

Как писала "Страна", в июне 2020 года Зеленский назначил Лысого временным руководителем Государственного управления делами вместо ставшего губернатором Винницкой области Сергея Борзова.

А в августе этого года Лысый победил в конкурсе на занятие должности руководителя ГУД.