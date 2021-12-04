В бельгийском городе Зедельгем снесут памятник легионерам Waffen SS из Латвии.

Об этом сообщает The Brussels Times.

Этот памятник был открыт при участии посла Латвии в Бельгии в 2018 году на месте лагеря для военнопленных легионеров.

Однако, в результате протестов местных жителей была созвана специальная комиссия историков и экспертов. После нескольких месяцев работы они решили, что "памятник является преклонением перед нацистским режимом, оправдывает определенные военные преступления и осознанно вредит людям".

Как считают бельгийские историки, "память о военнопленных легионерах заслуживает признания, но не поклонения". Они добавили, что необходимо критически интерпретировать историю памятника, особенно, чтобы "отдать должное сложности исторического контекста".

В то же время, во Львове в День памяти и примирения анонсировали марш в честь дивизии СС "Галичина" по Москве.

А вот в Украинском Хельсинском союзе по правам человека создали базу символов ненависти, которые сейчас используются в Украине. В них попали праворадикальные организации и движения, которые действуют под эмблемами с расистскими и нацистскими корнями.